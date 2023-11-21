شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء للنواب: مصر قدمت 4 أضعاف حجم مساعدات دول العالم دعما لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، عن توجيه أكثر من 11 ألف طن من المساعدات المصرية إلى الفلسطينيين حتى 19 نوفمبر من مواد غذائية وأدوية وخيام ووقود ومساعدات للتخفيف من حدة المعاناة على أخواتنا فى غزة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة طلب الإحاطة من عدد من النواب، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والمقدمة من النواب، "عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان".

وقال "مدبولى" إن هذا الرقم يأتي رغم الأزمة الاقتصادية المصرية، ويمثل 4 أضعاف حجم المساعدات التى أرسلت من 30 دولة للشعب الفلسطيني والتي بلعت نحو 3 آلاف طن من جميع دول العالم، مشيراً إلى أن مطلع الأسبوع الجاري شهد إرسال آخر قافلة والتي شرف بإطلاقها إلي غزة وتضمنت 200 عربية وشاحنة لتحوي 2500 طن مرة من المساعدات مرة واحدة.

واضاف "مدبولى": هذه النوعية من القوافل الضخمة سوف تستمر إلى الأشقاء الفلسطينيين، وسيكون هناك قافلة ضخمة أيضا الأسبوع القادم.