شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر نقابة المعلمين لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق مؤتمر نقابة المعلمين ببني سويف، برئاسة مصطفي الديب نقيب معلمي المحافظة، لتأييد ودعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وسط حضور حاشد من المعلمين والمعلمات، معلنين تأييدهم ودعمهم الكامل للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

جاء ذلك بمشاركة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ومحمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، ونعيم حماد رئيس مجلس الأمناء، والشيخ سعيد سعد مدير الدعوه بمديرية الأوقاف، القمص بيمن لوفا ممثل الكنيسة، وجميع قيادات المعلمين ،والصحفيين والإعلاميين.