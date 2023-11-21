نقيب التمريض تؤكد ضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية لدعم الرئيس السيسي

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فرعا جديدا للنقابة بمحافظة السويس لخدمة 4000 عضو بالتمريض فى المحافظة، وذلك لأول مرة، بدعم ورعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وأشارت إلى أن نقابة تمريض السويس كان مقرها محافظة بورسعيد، حيث إنها كانت جزء من نقابة تمريض بورسعيد والمسئولة عن 5 نقابات هم بورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن النقابة لديها 14 نقابة فرعية للتمريض، وحاليا أصبح عدد الفروع 25 نقابة فرعية، لافته إلى أنه تم العمل على إنشاء نقابة السويس منذ 6 سنوات وتم العمل على تجديدها بشكل كامل بدعم من محافظ السويس حتى تم افتتاحه اليوم.

وخلال زيارتها للمحافظة، استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، نقيب التمريض بديوان عام المحافظة، حيث تم مناقشة عدد من القضايا التى تهم المريض، كما تم تكريم المحافظ من قبل نقابة التمريض.

ووجهت نقيب التمريض الشكر والتقدير للدكتور أحمد السبكى على تطوير منظومة الصحة بمحافظة السويس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشهدت نقيب التمريض خلال الإحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض فى محافظة السويس، تخرج دفعة من دبلومة مكافحة العدوى، كما تم تكريم 200 عضو من الكوادر المتميزة للتمريض فى المحافظة.

وتطرقت نقيب التمريض خلال الإحتفالية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والتشديد على أعضاء هيئة التمريض ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات، بالإضافة إلى دعم القضية الفلسطينية.

يذكر أنه شارك فى الاحتفالية الدكتورة أمل رشدى وكيل وزارة الصحة بالسويس، والدكتور إسماعيل الحفناوى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، والدكتور تامر البوهى نقيب أطباء السويس، ومدير المستشفى السويس العام، وعدد من القيادات بمديرية الشئون الصحية وفرع هيئة التأمين الصحى بالسويس.