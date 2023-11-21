شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "خارجية الشيوخ": موقف مصر برفض تهجير الفلسطينين تاريخى ويساند رغبة الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح توفيق فى تصريحات إعلامية، أن المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لإحداث نكبة جديدة فى الأراضي الفلسطينية لن تفلح، والقيادة السياسية في مصر تعي تماما هذه المخططات ويحسب لها هذا الموقف التاريخي دفاعا عن القضية الفلسطينية التي يعتبرها العالم العربي والإسلامي أحد أهم الثوابت التاريخية لهذه الأمة.
وأضاف توفيق: "الوصف الحقيقي لما يجري الآن في غزة هو بلطجة إسرائيلية وخروج على كافة المواثيق والقوانين الدولية، والدول التي تصنف نفسها متحضرة للأسف بعضها متواطئ بالصمت والبعض الآخر يبارك ما يحدث"، مشددا على أن القيادة السياسية في مصر لن تقبل أى مساس بالأمن القومي.
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