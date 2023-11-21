الجيش: وصول طائرة محمّلة بنحو ٣ طن من المواد الطبية كهبة فرنسية للجيش اللبناني

اعلنت قيادة الجيش عن وصول طائرة الى مطار بيروت محمّلة بنحو ٣ طن من المواد الطبية المقدمة هبة من السلطات الفرنسية إلى الجيش اللبناني. وقد جرى تسلمها بحضور السفير الفرنسي في لبنان السيد Hervé Magro وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون، رئيس الطبابة العسكرية العميد الإداري داني البشراوي.

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