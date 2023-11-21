افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان "اربعة اشخاص سقطوا شهداء داخل السيارة التي استهدفها الجيش الاسرائيلي في منظقة الشعيتية". وفي وقت سابق، افيد بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق فرعية بين الشعيتية والمعلية جنوبي صور.

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 4 شهداء داخل السيارة التي استهدفتها مسيرة اسرائيلية في منظقة الشعيتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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