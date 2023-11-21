باسيل: ماذا ممكن أن ترتكب إسرائيل أكثر لتجرّ لبنان إلى الحرب؟

اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "قصف كنيسة وبيت نائب لبناني ومدنيين عزّل واستهداف إعلاميين مباشرةً وقتلهم، جرائم حرب".

وفي حين سأل: "ماذا ممكن أن ترتكب إسرائيل اكثر لتجرّ لبنان إلى الحرب؟"، رأى أن من الجيد أن "الوعي والحرص موجودان ومتآخان مع البسالة والاستشهاد والمقاومة".

وتوجه بالتحية لأرواح كل الشهداء وآخرهم شهداء الإعلام الذين انضم لهم اليوم، فرح عمر وربيع معماري من قناة الميادين، قائلاً: "أصدق التعازي للميادين ولأهلهم".