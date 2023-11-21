افاد مراسل "النشرة" في الجنوب ان السيارة المستهدفة على طريق الشعيتية جنوب مدينة صور كان بداخلها نائب قائد ‎كتائب القسام - لبنان وثلاثة عناصر.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: السيارة المستهدفة في الشعيتية كان بداخلها نائب قائد كتائب القسام بلبنان مع 3 عناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.