سليم: لموقف عربي ودولي موحد وفاعل بمواجهة العدوان الاسرائيلي لان بيانات الشجب والادانة لم تعد تكفي

أعرب وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال ​موريس سليم​ عن ألمه الشديد لاستشهاد الصحافيين في قناة "الميادين" فرح عمر وربيع المعماري ورفيقهما، باعتداء مباشر من العدو ال​اسرائيل​ي في طيرحرفا في الجنوب.

واعتبر أن "هذا الاعتداء يأتي في سلسلة اعتداءات ضد الاعلاميين والمدنيين ترتكبها اسرائيل يوميا في لبنان وفي فلسطين على حد سواء، والهدف واحد هو حجب الحقائق التي تنقلها ​وسائل الاعلام​ عن المجازر التي تقوم بها اسرائيل، والتي لم تردعها الادانات العربية والدولية التي تتصاعد يوما بعد يوم، ما يكشف مرة اخرى طبيعتها العدوانية واهدافها التوسعية".

وأشار إلى أنه "اذ ادين بشدة الجرائم الاسرائيلية المتتالية واخرها استهداف الصحافيين ورفيقهما، اتقدم بالتعازي الى ذوي الشهداء الثلاثة والى أسرة محطة الميادين" ، داعياً الى "موقف عربي ودولي موحد وفاعل في مواجهة استمرار العدوان الاسرائيلي لان بيانات الشجب والادانة لم تعد تكفي".