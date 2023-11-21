المرصد الاوروبي: ما اظهرته التحقيقات الفرنسية في ملف سلامة خطير خصوصا لناحية دفع أموال لتشويه سمعة القضاة اللبنانيين

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن ما اظهرته التحقيقات الفرنسية في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة خطير خصوصا لناحية دفع أموال لتشويه سمعة القضاة اللبنانيين الذين تعاطوا بالملف وهم غادة عون، جان طنوس وهيلانة إسكندر.

ورأى المرصد أن ما ورد في التحقيق الفرنسي يجب أن يكون اساسيا في القضاء اللبناني، معتبرا أن من مضوا قدما وتجرأوا في الملف يستحقون التنويه لا المحاربة.