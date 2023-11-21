نقابة المرئي والمسموع نعت فريق الميادين: اعتداء إسرائيلي غادر وسافر

نعت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع، في بيان،"الزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري، اللذين قضيا في اعتداء اسرائيلي غادر وسافر يعبر عن طبيعة هذا الكيان المنتهك لكل القوانين والاعراف الدولية".
واعتبرت أن "العدو الاسرائيلي ما كان ليتمادى في جرائمه لولا الغطاء غير المبرر الذي تؤازره به دول ومنظمات، لطالما ادعت حرصها على حقوق الانسان والدفاع عنه وبانت شعارات زائفة جوفاء، بل انها في الكثير من الاحيان عوامل مساعدة تشجع الصهاينة على القتل والإجرام".
وجددت النقابة "العزاء لأسر الشهيدين وقناة الميادين وجميع العاملين فيها والعزاء موصول الى كل الاعلاميين الاحرار في العالم".
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