سفير قطر أكد استمرار الدعم القطري للبنان والجيش في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة

أكد سفير دولة ​قطر​ في ​لبنان​ الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، استمرار الدعم القطري للبنان والجيش في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. من جهة أخرى، أعرب العماد عون عن شكره لدولة قطر على وقوفها الدائم إلى جانب المؤسسة العسكرية في مواجهة التحديات.

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