بري: فرح عمر وربيع معماري وحسين عقيل يعمدون الإستقلال والارادة الوطنية بدمهم دفاعاً عن الحقيقة

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان لمناسبة الاستقلال وتعليقاً على إستهداف الإعلاميين، الى انه " بعد الشهيد عصام العبد الله فرح عمر اليوم وربيع معماري وحسين عقيل يعمدون الإستقلال والارادة الوطنية بدمهم دفاعاً عن الحقيقة التي هي الإستقلال الحقيقي والذي لا يستعاد ولا يحمى الا بالتضحية ".

وتابع :"في ذكرى الإستقلال هذا العام دقائق لا بل دهوراً من الصمت لا تكفي حداداً على الشهداء وعلى الإنسانية التي تنحرها آلة القتل والإبادة الإسرائيلية من غزة وكل فلسطين الى جنوب لبنان وآخرهم شهداء الإعلام اللبناني".

وختم بري : "الرحمة للشهداء وحمى الله لبنان والمدافعين عن إستقلاله جيشاً وشعباً ومقاومين".