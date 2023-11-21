الخطيب دان العدوان على المدنيين وفريق "الميادين": شاهد جديد على امعان العدو في انتهاك الاعراف الانسانية

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، "العدوان المباشر على المدنيين في الشعيتية وكفركلا وعلى فريق قناة "الميادين" مما أدى الى إستشهاد الاعلامية فرح عمر والمصور ربيع المعماري وعدد من الأبرياء، في عمل اجرامي موصوف وعدوان جديد ضد لبنان يستكمل فيه الارهاب الصهيوني جرائمه في سفك الدماء والقتل في غزة ولبنان، نضعه مع كل الجرائم السابقة برسم الرأي العام العالمي والامم المتحدة وقوات اليونيفيل ومنظمات حقوق الانسان المطالبة باتخاذ اجراءات حازمة تلجم الوحش الصهيوني المتمادي في قتل الابرياء".

وراى ان "هذا العمل الجبان شاهد جديد على امعان العدو في اجرامه وانتهاك القانون الدولي والأعراف الإنسانية وسعيه لطمس مجازره ومنع فضحها امام الرأي العام"، مقدما تعازيه الى "ذوي الشهداء وقناة "الميادين" وكل الاعلاميين، سائلا المولى الرحمة لهم ولذويهم الصبر والسلوان وللجرحى الشفاء العاجل".