وزير الخارجية السعودي: رسالتنا اليوم واضحة وهي أنه يجب وقف الحرب في غزة فورا وإطلاق عملية سلام جادة

اكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف أنه "لا توجد طروحات مقبولة خارج سياق الدفع بحل شامل على أساس حل الدولتين، ومن المهم عند التفكير في اليوم الذي يلي هذه الحرب ألا يقتصر الحل على غزة فقط". وشدد بن فرحان على ان "استمرار إسرائيل بانتهاك القانون الدولي يضعف شرعية هذا القانون ويغذي العنف والتطرف"، معتبرا ان "رسالتنا اليوم واضحة وهي أنه يجب وقف الحرب في غزة فورا وإطلاق عملية سلام جادة".

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