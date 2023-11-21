موعد بدء التنفيذ .. مصر والإمارات والسعودية يوجهون ضربة قوية للدولار

الشارقة - اميمة ياسر - توقع رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيى الواثق بالله، أن يتم بدء تطبيق اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وصلت لـ5 مليارات درهم إماراتي

وأوضح الواثق بالله، أن البنك المركزي المصري وقع مع نظيره الإماراتي اتفاقية خلال شهر سبتمبر الماضي من أجل مقايضة العملات المحلية بقيمة وصلت لـ5 مليارات درهم إماراتي، مقابل 42 مليار جنيه مصري، حيث أن محافظي البنوك المركزية بالبلدين اتفقا على التفاصيل الخاصة بالاتفاقية تمهيدا لبدء التطبيق العام المقبل.

استخدام العملات المحلية

وخلال الزيارة الأخيرة للوفد السعودي إلى مصر، برئاسة وزير التجارة السعودي ماجد عبدالله القصبي، ومعه العديد من رجال الأعمال السعوديين، فقد أعلن الواثق بالله، أن مصر تدرس مقترحا تقدم به وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، بأن يتم استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف بأن المقترح سيعرض على البنوك المركزية في البلدين قبل إقراره بشكل رسمي ونهائي.