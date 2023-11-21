جيش الاحتلال: اتفاق مؤقت لوقف إطلاق نار لـ4 أيام قابلة للتمديد

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وجود اتفاق لوقف إطلاق النار المؤقت في غزة ما بين 4 إلى 6 أيام وسيكون تمديده مرهونا بإطلاق سراح رهائن إضافيين، مشيرة إلى أن حركة حماس ستحاول تحديد أماكنهم خلال الأيام الأولى من وقف إطلاق النار.

وكان عضو المكتب السياسى لحركة حماس خليل الحية، قد أكد اليوم الثلاثاء، أن الحركة تنتظر رد الاحتلال الإسرائيلى بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمت ردها للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق.