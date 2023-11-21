انهيار جزئي بعقار في إمبابة.. ونقل سيدة مصابة للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة إمبابة شمال الجيزة، انهيارا جزئيا بعقار سكني مسجلا حالة إصابة لسيدة خمسينية، مساء الثلاثاء.

تلقى مدير قطاع الشمال اللواء إيهاب خلاف إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار داخل عقار بشارع المطار.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص المبدئي انهيار سقف الطابق الأول لعقار مكون من 4 أدوار، مما أسفر عن إصابة سيدة تدعى "عدلية نادر" تبلغ من العمر 55 سنة، ونقلت إلى المستشفى للعلاج.