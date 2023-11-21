بعد وقفها 3 سنوات ونصف.. عودة الرسوم على التحويلات البنكية بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال إيهاب نصر وكيل، مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إن البنك المركزي يعتزم العودة لفرض رسوم على التحويلات بين حسابات العملاء بالبنوك بداية من العام المقبل بعد توقفها نحو 3 سنوات ونصف.

وأوضح نصر، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي العاشر Pafix، اليوم الثلاثاء، أن تحديد قيمة الرسوم على التحويلات بين الحسابات سيتم حسب سياسة كل بنك.

كان البنك المركزي وجه البنوك بوقف تحصيل الرسوم على التحويلات بين البنوك بداية منذ عام 2020 حتى نهاية العام الجاري ضمن إجراءاته الاحترازية لفيروس كورونا.

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مصدر: المركزي يعتزم فرض رسوم على التعاملات عبر "إنستاباي" في هذا الموعد