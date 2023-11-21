"كان" الإسرائيلية: دول خليجية حددت شروطًا لإعادة إعمار غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (بي بي سي)

نشرت صحيفة "كان" الإسرائيلية، تقريرا قالت فيه إن "تحقيقا أجراه مسؤولون دوليون، أظهر استعدادًا لدى دول الخليج لاستثمار مبالغ كبيرة في إعادة إعمار قطاع غزة، ولكن بشروط".

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن من بين تلك الشروط التي وضعتها دول الخليج لتقديم مساعدات اقتصادية لقطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، هو "إجراء تغييرات كبيرة في السلطة الفلسطينية".

ووفق الصحيفة فقد توجه في الآونة الأخيرة، مسؤولون دوليون، بما في ذلك أميركيون، إلى دول الخليج وطلبوا منها المساعدة الاقتصادية في إعادة إعمار قطاع غزة في اليوم التالي لسقوط حماس.

مضيفة أن تلك الدول أبدت استعدادها، ولكن بشرطين، الأول، وجود خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية، والثاني، إجراء تغييرات كبيرة يتعين على السلطة الفلسطينية القيام بها، بما يتضمن مناصب في القيادة أيضًا، وفق "كان" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة مقتطفات من مقالة نشرها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل بضعة أيام في صحيفة "واشنطن بوست" والتي أشار فيها إلى مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، قائلا إنه يجب أن تكون السلطة الفلسطينية هي الهيئة الحاكمة هناك، وأنه ينبغي تنفيذ إصلاحات مدنية في السلطة الفلسطينية لتعزيز مكانتها واستقرارها وتمكينها من السيطرة على القطاع في اليوم التالي للحرب.

كما أشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها قبل أيام: "السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي غير قادرة على تحمل المسؤولية في قطاع غزة.. لا يزال أبو مازن يرفض إدانة مجزرة حماس، وكبار وزرائه يبتهجون لما حدث، سلطته تدفع للقتلة، وأنتم تعلمون كيف يربون أطفالهم، إذا لم يكن هناك تغيير في هذا الأمر، فما الذي انجزناه إذا لم يتكلل بالتغيير؟".