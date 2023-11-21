شل تعلن كشفا جديدا للغاز الطبيعي بامتياز في البحر المتوسط بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة شل مصر، في بيان لها اليوم الثلاثاء، حفر أول بئر (بئرغرب مينا Mina West) ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاث آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي، والواقع في امتياز شمال شرق العامرية، بالبحر المتوسط، وذلك بشكل آمن وناجح.

قالت الشركة إنه تم حفر البئر الذي يقع عنده مستوى 250 مترا تحت سطح البحر، وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع.

كانت شركة شل تعاقدت مع شركة ستينا للحفر على سفينة الحفر البحرية (MODU) - منصة ستينا فورث Stena Forth - لتنفيذ عمليات الحفر، وفقا للبيان.

وقال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: "يعد هذا الاكتشاف خطوة هامة نحو الأمام بالنسبة لشركة شل مصر لتعزيز تطلعاتنا نحو المزيد من التوسع والتأثير الإيجابي في السوق المحلي، كما يعزز التزامنا المستمر كشريك رئيسي في مجال الطاقة في مصر".

وأضاف: "يعد الإتمام الناجح لحملتنا الاستكشافية الحالية جزءاً من استراتيجية شل للنمو في مصر، وستعمل شركة شل مع الشركاء على الإسراع بتنمية الحقل بأفضل كفاءة باستخدام أعلى معايير السلامة".

كانت شركة شل وقعت في سبتمبر الماضي اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، والتي بموجبها استحوذت شركة كوفبك على حصة 40% من قطاع 3 بالامتياز، مع امتلاك شل للحصة المتبقية البالغة 60% من حصة الشريك مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).