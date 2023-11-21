شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" ينعى صحفيين لبنانيين اسشهدا على يد قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل حزن وآسى، استشهاد كلا من الصحفية اللبنانية فرح عمر والصحفي اللبناني المصور ربيع معماري فى قصف إسرائيلي لتجمع الإعلاميين فى بلدة طير حرفا جنوب لبنان.

وأضاف الاتحاد فى بيان له، أن استشهادهما جاء على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها الأحداث فى جنوب لبنان ويضاف هذا الاعتداء الآثم من العصابات الصهيونية إلى جرائم السجل الأسود للحرب التى تشنها هذه العصابات تجاه رجال الإعلام والصحفيين الذين ينقلون حقائق الأمور إلى مختلف بلدان العالم.

وتقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص العزاء إلى أسرتى الشهداء، داعيا الله عز و جل أن يتغمدها برحمته وينزلها فسيح جناته ولأسرتيهما الصبر والسلوان.

وجدد الاتحاد العام للصحفيين العرب دعوته من جديد لمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة من غزة وجنوب لبنان إلى المحاكم الجنائية الدولية للتحقيق فى جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين.