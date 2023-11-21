شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، لتبادل الخبرات وزيادة وتكثيف المبادرات التى تقوم بها الوزارة لزيادة الوعى لدى الشباب بأهمية المشتركة فى الحياة السياسية والانتخابات الرئاسية.

ويتم توقيع البروتوكول اليوم الثلاثاء، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة.

ونفذت الوزارة فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى تسع محافظات هى الفيوم، أسوان، دمياط ،قنا، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفر الشيخ، الاقصر، الاسماعيلية.

كما أطلقت الوزارة حملة وثق الإلكترونية والذى تم اطلاقها عن طريق متطوعى وزارة الشباب والرياضة.

وتهدف الحملة لتشجيع وتوعية الشباب بدورهم المجتمعي والوطني، وتأثيرهم القوى فى بلدهم، خلال فترة الاستحقاق الانتخابى، وهى من الشباب وللشباب.