شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى حاشد للمرشح الرئاسى عبد السند يمامة بالغربية السبت والان مع تفاصيل الخبر
وكان عقد حزب الوفد بالإسكندرية، برئاسة النائب سعيد إسماعيل ضيف الله رئيس اللجنة، اجتماع لأعضاء الحزب، لمناقشة الاستعدادات للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة مرشح حزب الوفد لرئاسة الجمهورية، تتطرق الاجتماع لكثير من النقاط الخاصة لإدارة الحملة وتحدث الحضور من أعضاء وقيادات الحزب، حيث طرح العديد من الأفكار والتى سيتم العمل عليها بالحملة وتقسيم المحافظة لعدد من القطاعات يتم عمل غرف عمليات بها برئاسة الغرفة المركزية بالمقر الرئيسى بشارع النبى دانيال بمحطة الرمل، وسيتم فتح مقرات الحزب أمام الجماهير والراغبين بالانضمام للحملة، حضر اللقاء أحمد الشريف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد و خالد عيد نائب رئيس اللجنة.
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