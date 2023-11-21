شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مواطن بالدول العربية: حافلات لنقل المواطنين للجان التصويت بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود عشيش منسق حملة مواطن للدول العربية والمقيم بدولة الكويت، إن هناك تواصل مستمر مع منسقى وأعضاء الحملة فى كل كافة الدول العربية، وذلك للوقوف على الاستعدادات التى يقوم بها أعضاء الحملة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام هى 1 و2 و3 ديسمبر.

وأضاف منسق حملة مواطن للدول العربية لـ"الخليج 365"، أن التواصل مستمر مع الغرفة الرئيسية لعمليات الحملة، وذلك لإطلاع المنسق العام نصر مطر على كافة التفاصيل لتذليل الصعاب إن وجدت.

وأكد منسق عام حملة مواطن للدول العربية، أن الفترة المقبلة تشهد تكثيف التجهيزات اللوجستية فى كافة الدول العربية، حيث نقوم على تجهيز الحافلات التي ستنقل المواطنين المصريين الذين يقيمون في أماكن بعيد عن السفارات والقنصليات.

وتوجه بالشكر لكل المصريين الشرفاء الذين يقدمون دعما ماديا أو معنويا لنجاح العملية الانتخابية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم والتى ستتم فيها عمليات الاقتراع السرى المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.