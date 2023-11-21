شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "اقتراحات النواب": نحن خلف القيادة السياسية.. ومصر لا تتهاون فى أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن مناقشات البرلمان لعدد من طلبات الإحاطة بشأن القضية الفلسطينية، والتعرف على ما تم من جهود من جانب الحكومة بشأن التهجير القسرى للأشقاء فى فلسطين، تعد رسالة واضحة لدعم القيادة السياسية فى كل تحركاتها، وأن الشعب المصرى خلف قيادته للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

جاء ذلك فى تصريحات له، مؤكدًا أن نواب الشعب جددوا موقفهم بالرفضِ القاطعِ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوح داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارج أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء وأيضا جدد المسئولية على المجتمع الدولي بضرورةَ الضغطِ الجاد والفعّالِ للوقفِ الفوريِّ لإطلاقِ النارِ فى ضوء ما يتم من انتهاكات مستمرة داخل قطاع غزة.

ولفت إلى أن الشعب المصري خلف القيادة السياسية فى كل الإجراءات التي تتخذها من أجل حمايةِ الوطن فى ضوء التحديات التى تمر بها المنطقة على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا يجب تجاوزه بأي شكل من الأشكال وعلى الكيان الصهيوني مراجعة موقفه من كل هذه التجاوزات.