اشارت العلاقات الإعلامية في حزب الله، في بيان الى انه نُشرَ في بعض المواقع الإلكترونيّة ووسائل التواصل الإجتماعي كلامٌ ‏منسوب إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدّث ‏فيه عن شؤون وأوضاع الجبهة في لبنان وغزّة، إنّ ما نُشر منسوبًا إلى ‏السيد نصرالله غير دقيق بتاتًا ومحرّف بشكل كبير ومجتزأ من سياقه الطبيعي ‏بما يخلُّ بمضمونه، وبالتالي فلا يُمكن الإعتداد به على الإطلاق لا ‏باعتباره موقفًا أو تصريحًا ولا في سياق العرض والتحليل لما ورد فيه".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: الكلام المنسوب لنصرالله حول اوضاع الجبهة غير دقيق بتاتًا ومحرّف بشكل كبير ومجتزأ من سياقه الطبيعي ولا يُمكن الإعتداد به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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