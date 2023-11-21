اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحافيين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري وسائر الشهداء المدنيين، وفي رد أولي هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 02:25 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-11-2023 قوة من "الجمع الحربي" التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أثناء وجودها في منزل عند أطراف مستعمرة المنارة بصاروخين موجهين ما أدى الى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح. ‏

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا قوة اسرائيلية بمستعمرة المنارة كرد اولي على استهداف الصحافيين وسائر المدنيين واوقعنا عناصرها بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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