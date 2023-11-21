بوحبيب: سنتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي ونطالب بإدانة استهداف الصحفيين

اعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب انه "سنتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي ونطالب بإدانة استهداف الصحفيين"، مشيرا الى ان "إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين بهدف قمع حرية الرأي والصحافة".

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