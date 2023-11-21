نتانياهو: إحراز تقدم بشأن صفقة المختطفين ونأمل بأن تكون هناك أخبار سارة قريبا

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إحراز تقدم بشأن صفقة المختطفين، آملا أن تكون هناك أخبار سارة قريبا.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، تعليقًا على الوساطة بين "حماس" وإسرائيل بشأن الأسرى، أنّه "الجهات وصلت إلى مرحلة مهمّة وسيصدُر بيان في حال التوصل لاتفاق حول الأسرى".
ولفتت إلى أنّ "الوساطة وصلت إلى مرحلة حرجة ولها متطلباتها وفور الوصول لاتفاق ستعلن الجهات عنه"، معبرًا عن تفاؤله بالوصول إلى هدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ولفت إلى أنّ "الأولوية الآن لإيقاف الحرب ولا حديث حاليًا عن مصير غزة ما بعد الحرب".
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