بوتين خلال القمة الافتراضية لبريكس: لتوحيد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة "بريكس" ان "الوضع في غزة والخسائر في الأرواح ومعاناة الأطفال قضايا تثير قلقا بالغا"، معتبرا ان "مبادرة جنوب إفريقيا لعقد قمة استثنائية لمجموعة بريكس بشأن الوضع في غزة جاءت في الوقت المناسب".

ودعا بوتين الى "توحيد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، معتبرا انه "لا بد من الحيلولة دون توسع الصراع بين فلسطين وإسرائيل".