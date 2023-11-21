تمكن عناصر من الدفاع المدني،بتاريخ اليوم الواقع في ٢١-١١-٢٠٢٣، معززين بالآليات من مراكز متعددة من إخماد النيران التي اندلعت نتيجة القصف الإسرائيلي داخل منزلين في كفركلا حيث استشهدت مواطنة وسقط جريحين وقد عملت سيارات الإسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية على نقل جثة الشهيدة والجريحين الى مستشفى مرجعيون.
إلى ذلك عمل العناصر على إخماد النيران التي اندلعت داخل منزلين في ميس الجبل ومنزل في حولا حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.
توازيًا عمل العناصر بالتعاون مع جمعية كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية على سحب ٥ ضحايا استشهدوا نتيجة القصف الإسرائيلي في منطقة الشعيتية ونقلوا احدى الجثث الى مستشفى اللبناني الايطالي، فيما نقلت الاجهزة الأخرى باقي الجثث الى مستشفيات المنطقة.
كما يواصل عناصر من الدفاع المدني بالتعاون مع جمعية كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية العمل في هذه الاثناء على رفع الانقاض في موقع المنزل الذي استهدف أمس في بلدة الخيام لسحب جثة الشهيد الذي سقط اثر القصف الإسرائيلي الذي طال المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد النيران داخل منازل في كفركلا وميس الجبل وحولا ورفع الانقاض في الخيام بحثا عن جثة شهيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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