سأل النائب سيمون ابي رميا، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :هل تريد إسرائيل جرّ لبنان الى حرب؟ واعتبر ان "مسلسل الاجرام الاسرائيلي بحق الاعلاميين والمدنيين يتواصل"، مضيفا :"شهيدان جديدان من الصحافة اللبنانية : فرح عمر وربيع معماري من قناة الميادين مع الشهيد حسين عقيل نتيجة قصف متعمد لاسكات وترهيب الاعلام، و ٤ شهداء مدنيين جدد في الشعيتية، من سيضع حدّاً لهذه الجرائم الموصوفة ؟ حتماً لا كلمات الشجب والاستنكار العربية ولا المواقف المتواطئة الغربية."

كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا استنكر استهداف الاعلاميين: هل تريد إسرائيل جرّ لبنان الى حرب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.