قاسم: ما دام العدوان على قطاع غزة مستمراً فاحتمال تدحرج الحرب قائم وكل الاحتمالات رهن تطورات الميدان

اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال الاحتفال المركزي لـ"تكريم الشهداء الجامعيين على طريق القدس" في كلية الآداب في صيدا، ان "ما دام العدوان على قطاع غزة مستمراً فاحتمال تدحرج الحرب قائم وكل الاحتمالات رهن تطورات الميدان"، مشددا على ان "حزب الله جزء لا يتجزأ من هذه المقاومة على طريق فلسطين".
ولفت قاسم الى ان "الكيان الصهيوني سينكسر ومن معه وسنرى ذلك قريبا"، كاشفا ان "لدى حزب الله معلومات من غزة أن المقاومة الفلسطينية قادرة على الصمود لفترة طويلةٍ من الزمن".
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