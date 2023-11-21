إسماعيل هنية: سلمنا ردنا بشأن اتفاق الهدنة للمصريين والقطريين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، إن الحركة سلمت للمصريين والقطريين ردنا ونقترب من التوصل لاتفاق هدنة، وفقًا لما أفادت به “القاهرة الإخبارية”، وذلك في نبأ عاجل.

وأضاف هنية: “ما زلنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية بعد أن سلمنا ردنا للجانبين المصري والقطري اللذين يبذلان جهودا مقدرة للوصول إلى اتفاق”.