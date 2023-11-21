وزير الإعلام الأردني الأسبق “سميح المعايطة”: الجولة الدولية لوزراء الخارجية العرب محاولة لحل القضية الفلسطينية سياسيا وزيادة حجم المساعدات لغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد وزير الإعلام الأردني الأسبق “سميح المعايطة”، أن الجولة الدولية لوزراء الخارجية العرب هي محاولة لحل القضية الفلسطينية سياسيا، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى إلى غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن وزراء الخارجية العرب سيقومون بزيارة العواصم العالمية المؤثرة في مجلس الأمن الدولي، من أجل الضغط على كافة الأطراف الفاعلة لوقف نزيف الدماء في قطاع غزة.

وأوضح أن جولة وزراء الخارجية العرب سيكون لها تأثير على القرارات الدولية المعتمدة بشأن الأحداث في غزة.