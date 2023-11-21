اليونيسيف تدعو إلى حماية الأطفال في غزة بعد استشهاد أكثر من 5000 طفل

ياسر رشاد - القاهرة - دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، كاثرين راسيل، إلى ضرورة حماية الأطفال في قطاع غزة، بعدما تخطى عدد الشهداء من الأطفال في القطاع حاجز الـ5 آلاف.

وقالت راسيل، في منشور عبر موقع (إكس) أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء: "معلم مروع آخر. لقد تجاوز الآن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة 5000".

وأضافت: "كل واحد هو حياة انطفئت وأسرة دُمرت. هذا يجب أن يتوقف. ينبغي حماية جميع الأطفال".

ولليوم الـ 46 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما يعاني الناجون من القصف حتى الآن أوضاعا إنسانية كارثية.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من 5600 طفل، و3550 سيدة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 60 صحفيا.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن إجمالي عدد الجرحى بلغ أكثر من 31 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.



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