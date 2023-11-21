شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: المرأة الوفدية تلعب دورا كبيرا وتتصدر الصفوف القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الوفد ورشة العمل، بالتعاون مع النائبة السابقة ماجدة النويشي مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة، وتحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، وتقام على مدار يومين بقاعة معهد الدراسات السياسية للحزب لتفعيل دور المراة الحزب في المحافظات، وشارك فيها محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة والاسكندرية والغربية وكفر الشيخ ومرسي مطروح والموفية والدقهلية والشرقية .

وأعرب المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن سعادته بالاجتماع مع سيدات الوفد من مختلف المحافظات، مشيرا إلي أن المرأة الوفدية لها دورا هاما في هذه المرحلة التي يخوض فيها الوفد استحقاق دستوري هام وهو انتخابات رئاسة الجمهورية .

وقال رئيس الوفد، أنه حريص على فصل دور وعمل لجان المرأة عن اللجان العامة في الحملة الانتخابية، قائلا:" لجان المرأة في هذه المرحلة عليها دورا كبير ولم نجد أي مشاكل من المرأة الوفدية وتقوم بدورها الحزبي على أكمل وجه، لذلك أريد أن تخرج من تحت عباءة رئيس اللجنة العامة للمحافظة وتنطلق وتعمل".

وأضاف رئيس الوفد أن في هذه المرحلة أي وفدية هي رئيس للجنة، وتقوم وتباشر العمل خاصة أننا في مرحلة عمل، وهناك حملة انتخابية ويجب الوصول إلي الشارع، والمرأة الوفدية قادرة على القيادة وقادرة على تقديم الأفضل.

وقال رئيس الوفد، أنه سوف يقوم بعمل تفويض رسمي لمن ترغب من سيدات الوفد بان تكون مندوب له في انتخابات رئاسة الجمهورية، وفي الحملة الانتخابية بشكل عام، لافتا إلي أن هذا سوف يحدث بشكل رسمي خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع النائبة ماجدة النويشي .

وأشاد رئيس الوفد بدرو المرأة الوفدية خاصة في هذا المرحلة وهي مرحلة الانتخابات، مؤكدا الي ان هناك دور كبير تقوم به المرأة الوفدية، وهذا ليس بغريب عليها في تصدر الصفوف الأمامية .

واستمع الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، الي عدد من المقترحات التي قدمها سيدات الوفد المشاركين في ورشة العمل.

وأكد سكرتير عام حزب الوفد على دور المرأة الوفدية والتي دائما عند المسئولية بشهادة التاريخ، مشيرا الي انه سوف يتم تذليل كافة المعوقات لتفيذ هذه المقترحات حتي يكون هناك تعزيز لدور المرأة خاصة في هذه الفترة والتي تحتاج الي تضافر الجهود لتقديم الافضل للوطن ووفدنا العظيم .

وثمن سكرتير عام حزب الوفد تنظيم هذه الورشة من أجل أن يكوم هماك ثقل سياسي واقتصادي وثقافي للمرأة الوفدية الخاصة أن الورشة تقوم بتقديم مقترحات في هذا الشأن.