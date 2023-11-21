شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: جلسة "النواب" تؤكد التلاحم الشعبى والرسمى ضد مخططات التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الجلسة الاستثنائية التى عقدها مجلس النواب المصري، اليوم، بحضور رئيس الوزراء، بشأن التدابير المتعلقة بمنع التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، تؤكد التكاتف الشعبى خلف القيادة السياسية والرئيس السيسى لاتخاذ كل ما يراه من إجراءات وقرارات لحماية الأمن القومي المصري ضد أي تهديدات تحاك ضده أو مخططات تكثف بعض الأطراف مساعيها لتنفيذها.

وقال "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن رسائل مجلس النواب التي بعث بها للجميع، تؤكد على موقف مصر الحاسم والرافض لإكراه الشعب الفلسطيني على النزوح من غزة، معتبرًا تلك الممارسات التي يقوم بها الحتلال الإسرائيلي، ضمن جرائم الحرب المتورط في ارتكابها من السابع من أكتوبر الماضي.

وثمن رئيس حزب الاتحاد شمولية كلمة رئيس النواب، والتي أكدت الوقوف متمترسا خلف الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري، كما بعثت رسائل للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والضغط على الكيات المحتل المتغطرس، للوقف الفوري لإطلاق النار، والنفاذ الآمن والسمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف رضا صقر، أن بعض الأطراف والدول ذات المعايير المزدوجة، والمتشدقة بحقوق الإنسان، تتحمل مسئولية ما يرتكب من جرائم حرب في غزة، مثمنًا الموقف المصري من تلك الأطراف التي لطالما زايدت على مصر، وهي الآن تقف أمام العدالة مطأطأة الرأس، مؤكدًا أن مصر ـ برلمانا وحكومة ـ وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، قبل أن تتسع رقعة الصراع.

واختتم رئيس "الاتحاد" قائلا: "إن الجلسة الاستثنائية التى شهدها مجلس النواب، تعكس حجم وخطورة التهديدات التى تحاك ضد مصر، والذي يتطلب منا جهودًا كبيرًا وتضافرًا مضاعفًا على المستويين الرسمي والشعبي لإحباط تلك المخططات، التي فطنت لها الدولة المصرية مبكرًا".