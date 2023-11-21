شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق النواب: جلسة اليوم تاريخية ورسائل رئيس الوزراء حاسمة برفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الجلسة العامة لمجلس النواب التى انعقدت اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، كانت جلسة تاريخية وجهت رسائل حاسمة بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حسابنا، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين فى غزة إلى سيناء، وأن الأمن القومي المصرى خط أحمر.

وأكد البنا، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم، حملت رسائل قوية، بأن مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية وتعتبر ذلك الأمر تهديداً للأراضي والسيادة المصرية، وأن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها وسيجر الإقليم إلى مزيد من التوتر، وأنه لا تفريط في ذرة تراب من أرض سيناء العزيزة على كل المصريين التي روتها دماء أبناءهم لأن عقيدتهم كانت دوماً النصر أو الشهادة.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان أن مجلس النواب أكد أنه يدين ويرفض الانتهاكات والمجازر والمذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والمدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ والتي تخالف كافة المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن البرلمان جدد تأكيده على دعم وتأييد كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابع: "نفوض الرئيس في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومى المصرى، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، سيناء خط أحمر".