شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى: إعلام مصر سطر مرحلة هامة من النضال لمحاربة طيور الظلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والإعلاميين الحاضرين فى الندوة التى تعقدها النقابة تحت عنوان:" ماذا يريد الإعلاميين من الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية؟".

وقال أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإعلام المصرى سطر مرحلة هامة من النضال خلال العقد الماضى لمحاربة طيور الظلام والأكاذيب التى كانت تستهدف الدولة المصرية، مضيفا أن الست سنوات القادمة هى سنوات مفصلية فى حياة الدولة المصرية لذا نحرص على استيضاح ما يريد المصريون من الرئيس القادم.

وتابع أكمل نجاتى: "ليس لنا مرشح رئاسى، فمكونات التنسيقية لها الأربع مرشحين، وفكرتنا هى الاستماع إلى اهل الخبرة والسياسيين عما يريدونه من الرئيس القادم، وسوف نصدر وثيقة بما دار فى كل اللقاءات حتى يكون لنا برنامج واضح لما يريده الشعب".