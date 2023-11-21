المتحدث بإسم الخارجية المصرية: القصف الذي يستهدف النازحين بجنوب غزة هدفه إجبارهم على مغادرة القطاع

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إلى أن أن استمرار القصف الإسرائيلي الذي يستهدف النازحين في جنوب قطاع غزة له "هدف واضح".

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اعتبر أن الهدف الإسرائيلي هو "إجبار سكان غزة على مغادرة القطاع"، لافتاً إلى أن "مصر أعلنت بوضوح رفضها المطلق لأي محاولة تهجير قسري بحق الفلسطينيين".