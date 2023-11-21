أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إلى أن أن استمرار القصف الإسرائيلي الذي يستهدف النازحين في جنوب قطاع غزة له "هدف واضح".
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اعتبر أن الهدف الإسرائيلي هو "إجبار سكان غزة على مغادرة القطاع"، لافتاً إلى أن "مصر أعلنت بوضوح رفضها المطلق لأي محاولة تهجير قسري بحق الفلسطينيين".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث بإسم الخارجية المصرية: القصف الذي يستهدف النازحين بجنوب غزة هدفه إجبارهم على مغادرة القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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