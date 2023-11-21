اعلن مسؤول عسكري أميركي إن "قوات أميركية ودولية تعرضت لهجوم في قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وإن القوات الأميركية ردت دفاعا عن النفس". وأوضح المسؤول أن "الهجوم تسبب في إصابات طفيفة وألحق أضرارا بالبنية التحتية".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عسكري اميركي: قوات أميركية تعرضت لهجوم في قاعدة عين الاسد وردت دفاعا عن النفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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