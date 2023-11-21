أردوغان: تركيا تعمل مع قطر في مسألة الاسرى الإسرائيليين ونتوقع نتائج إيجابية

اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى إن "وزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيان يعملان بالتنسيق مع السلطات القطرية على إطلاق سراح الاسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس".

واوضح أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري في الجزائر العاصمة، بان "وزير الخارجية ورئيس المخابرات يواصلان العمل في جهد مشترك مع قطر".

وأضاف "نأمل في أن نتوصل إلى نتيجة بشأن تبادل الأسرى في أسرع وقت ممكن. نحن على تواصل مستمر ونرجو الحصول على نتائج إيجابية".