المفوضية الأوروبية: لا دليل على أن مساعداتنا للفلسطينيين تذهب إلى حماس

اكدت المفوضية الأوروبية إن مراجعة مساعداتها التنموية للفلسطينيين لم تخلص إلى أي دليل على أن الأموال تذهب إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وإنها ستستأنف برنامجها على الفور.

واوضح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس بانه "لم تصل المراجعة إلى أي مؤشرات على أن منظمة "حماس" استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال الاتحاد الأوروبي".

واوضحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن المراجعة كانت ضرورية في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

وأضافت "أكدت هذه المراجعة أن الضمانات المطبقة فعالة. والعمل جار الآن على تحديد دعمنا المستقبلي للفلسطينيين في ضوء الوضع المتغير والذي لا يزال يتطور".