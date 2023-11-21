وزير الأمن الإسرائيلي: نقترب من صفقة وسيتوجب علينا جميعاً اتخاذ قرارات صعبة في الأيام القريبة

اعلن وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير باننا "نقترب من صفقة تبادل اسرى مع حركة حماس، وسيتوجب علينا جميعاً اتخاذ قرارات صعبة في الأيام القريبة".

وفي السياق، ذكرت القناة 12 العبرية بان "الحكومة تنوي عقد اجتماع قصير الليلة بشأن صفقة التبادل، وبعد الاجتماع سيتم نشر أسماء الأسرى المتوقع الإفراج عنهم على موقع إلكتروني".

واوضح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في رسالة لأعضاء الائتلاف الحكومي بانه "بعد مصادقة الحكومة على صفقة تبادل الأسرى، سنعطي 24 ساعة للجمهور لتقديم الاعتراض عليها".

الى ذلك، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية بان مستشارة الحكومة ومسؤولو القضاء يناقشون أسماء أسرى فلسطينيين يفترض إطلاق سراحهم.