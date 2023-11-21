افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بانه "يسجل تحليق مكثف للطيران التجسسي المروحي فوق مزارع شبعا وقرى حاصبيا والعرقوب في القطاع، بالتزامن مع دوي صافرات الانذار في الجليل الاعلى". وتحدثت معلومات عن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة علما الشعب جنوبي لبنان.

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