أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، خلال اجتماعه ب٢٧ سفيرا من اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الاوروبي في بروكسل، أن "لبنان يسعى جاهدا إلى تجنب الحرب".
ودعا إلى "العمل سويا ومواجهة التحديات المشتركة لحل المشاكل"، متمنيا "أن تلعب دول الاتحاد الأوروبي دورا سياسيا بناء في النزاع الدائر في المنطقة"، وقال: "إن أحداث غزة لم تأت من فراغ، بل سببها رفض إسرائيل تطبيق قرارات الأمم المتحدة الصادرة منذ عقود، لا سيما القرارات ١٩٤، ٢٤٢ و٣٣٨".
وإذ أشار إلى أن "لبنان يسعى جاهدا إلى تجنب الحرب"، قال: "إن التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية من خلال استهداف المدنيين والصحافيين تغذي حال عدم الاستقرار التي قد تتدحرج إلى مواجهات شاملة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب: الاستفزازات الإسرائيلية من خلال استهداف المدنيين والصحافيين قد تتدحرج إلى مواجهات شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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