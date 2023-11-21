الاب هاشم خلال احتفال بالاستقلال في جامعة الروح القدس: الاستقلال الحقيقي يكمن في الانتماء الجماعي للوطن

بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال لبنان، نظم مكتب شؤون الطلاب في جامعة الروح القدس – الكسليك حفلًا في الباحة الخارجية، بحضور رئيس الجامعة الأب طلال هاشم وأعضاء مجلس الجامعة، والأسرة التعليمية والإدارية والطلاب.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني وتخلله مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تعكس الروح الوطنية وتعزز الشعور بالإنتماء والفخر بالوطن. فكان عرض راقص على وقع الأغاني الوطنية، قدّمه طلاب من برنامج "المواهب" في الجامعة، إضافة إلى أجنحة تضمنت مأكولات تقليدية.

وبالمناسبة، ألقى رئيس الجامعة الأب طلال هاشم كلمة شدّد فيها على رمزية عيد الاستقلال ومعانيه. واكد "اننا نسعى لجعل بلدنا ومجتمعنا أفضل ولتطويره، ولإيجاد الحلول المناسبة للتحديات العديدة التي نواجهها. وفي هذا السياق، تقوم جامعتنا بدور محوري، ليس فقط في منح الشهادات الأكاديمية، بل أيضًا في بناء شخصية الطلاب وصقلها وتمكينهم من صناعة تأثير إيجابي في المجتمع".

وشدد على ان " الاستقلال الحقيقي يكمن في الانتماء الجماعي للوطن والقدرة على الحوار والتفاهم واحترام الاختلافات، والعيش المشترك معًا بناءً على أسس الحرية والتسامح".

وختم معلنًا عن بدء الجامعة "بتقديم برنامج يتضمن دروسًا حول الإرث اللبناني، الفولكلور، والعادات اللبنانية، بهدف تعزيز هوية لبنان وثقافته بين الجاليات اللبنانية المنتشرة في أنحاء العالم، لنصنع لبناننا الذي نحب."