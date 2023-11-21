شيخ العقل: للتغلّب على المخاطر بالتضامن وتحصين المؤسسات

هنأ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشي سامي ابي المنى "اللبنانيين بالذكرى الثمانين للاستقلال ولا سيما المؤمنين بهذا الوطن، الذين قدرهم تقديم التضحيات الدائمة وخوض معارك البقاء على هذه الأرض والحفاظ على مقوّمات وجوده وصون مرتكزاته وديمومة مميزاته".

ورأى شيخ العقل، في بيان، أن "أعياد اللبنانيين الفعلية تتمثل بوحدتهم الداخلية وتضامنهم الوطني، وتغلّبهم على كل ما يعيق تفاهماتهم المطلوبة، لحل قضاياهم الشائكة والتي تؤثر في نهوض بلدهم، خصوصا تلك الحاصلة اليوم في موضوعي رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش، اللذين يحتاجان الى إدراك عمق المسؤوليات التاريخية التي تقع على عاتقهم، لا سيما في ظل المخاطر الكبيرة التي يتعرّض لها الوطن والتهديدات الإسرائيلية اليومية واعتداءاتها المتكررة، الامر الذي يتطلب تحصين مؤسسات البلاد وقواها الأمنية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، لحماية الوطن وتعزيز منعته".

وتقدّم ابي المنى "بالتعزية الخالصة من الإعلام اللبناني، باستشهاد الاعلاميين فرح عمر وربيع المعماري وسائر الشهداء المدنيين، جرّاء العدوانية الإسرائيلية، التي لا تتوانى عن ارتكاب جرائمها البشعة، امام هذا الصمت العالمي المريب!

واستقبل شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت اليوم عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي المحامي نشأت الحسنية، بحضور أمين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي، وجرى التطرّق الى قضايا عامة.

كما استقبل الشيخ ابي المنى وفدا من جمعية "خريجي ثانوية بعقلين الرسمية"، لنيل بركته بإطلاق عمل الجمعية الجديدة، علما بأنه من خريجي هذه الثانوية.

وتلقى الشيخ ابي المنى اتصالا هاتفيا من شيخ العقل في سوريا الشيخ حكمت الهجري للإطمئنان والتشاور، ووضعه في صورة الحالة القائمة في السويداء والإصرار على تحقيق المطالب المحقة.